Basket DR1. Simus Monteroni a casa Aretina per fare ‘poker’

Nell’anticipo della quarta giornata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 la capolista imbattuta Simus Monteroni scende in campo questa sera alle 21,15 sul parquet dell’Aretina Basket. Al palasport Mario Agata la formazione di coach Rossi va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva e soprattutto cercherà di difendere l’imbattibilità stagionale e il primo posto in classifica. Domani alle 21 è invece la volta del Valdelsa Basket di coach Lanza. La formazione colligiana, reduce dalla grande impresa della settimana scorsa nel derby contro Poggibonsi, attende al PalaFrancioli la visita della Sestese, compagine esperta e dai buoni valori tecnici. Nelle gare in programma domenica pomeriggio la Paolo Nesi Group Poggibonsi va alla ricerca del riscatto: i giallorossi devono rifarsi dal ko nel derby e sono impegnanti alle 18.15 a Montemurlo contro i Lione. Chiude il programma del quarto turno la sfida delle 18.30 di domenica tra Advinser Asciano e Valverdeisenzio. Dopo 2 sconfitte consecutive in trasferta la compagine delle crete di coach Filippo Papi vuole tornare al successo davanti al pubblico amico del PalaGrandi.