Basket DR1. Simus Monteroni ancora sugli scudi. Montemurlo cede

Nell’anticipo della terza giornata del girone B di Divisione Regionale 1 la Simus Monteroni mantiene imbattibilità e vetta della classifica. La compagine di coach Rossi batte i Lions Montemurlo 87-71 dopo un match un po’ a strappi. All’inizio i padroni di casa partono fortissimi spinti dai canestri di un ottimo Cerpi, mvp della gara, che all’intervallo trascina la formazione della Valdarbia sul 43-24. La partita sembra nettamente indirizzata ma gli ospiti non mollano e nel corso del terzo periodo riescono a ridurre lo scarto. Il parziale di 15-25 del terzo periodo di gioco permette a Montemurlo di portarsi al terzo intervallo sul 58-49. In avvio di ultimo periodo Bartoletti e soci si riprendono inerzia e un largo vantaggio: Monteroni gioca bene in attacco riuscendo a rispedire al mittente il tentativo di rimonta dei fiorentini. Alla fine il punteggio premia la squadra di coach Rossi che chiude con un netto 87-71 mantenendosi a punteggio pieno.

Il tabellino: Perinti 6, Picchi 7, Bartoletti 17, Giorgi 15, Santini 2, Cerpi 24, Tognazzi, Valdambrini, Sabia 13, Milano 1, Bovo 2. Questa sera si completa il programma con il derby tra Poggibonsi e Valdelsa e la trasferta di Asciano sul parquet della Sestese.