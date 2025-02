Basket DR1. Simus Monteroni senza problemi contro Campi

Non deve faticare più di tanto la Simus Monteroni ad avere la meglio del fanalino di coda Campi Bisenzio. Nella quarta di ritorno di Divisione Regionale 1 la formazione di coach Lorenzo Rossi passeggio contro i fiorentini imponendosi di quasi 30 punti: 78-49. Il filo conduttore del match è lo stesso per tutti o 40’: i locali che giocano bene e allungano inesorabilmente minuto dopo minuto mentre gli ospiti che cercano di limitare i danni. L’allenatore senese allunga le rotazioni dando spazio a tutti i suoi giocatori a disposizione che riescono ad andare tutti a referto. Alla fine il divario dice +29 Monteroni. Oggi le altre gare del quarto turno dove spicca lo scontro tra le inseguitrici della capolista Certaldo: Valbiswnzio contro Advinser Asciano. Maginot fa visita alla Laurenziana Firenze, Valdelsa va in trasferta a Sesto Fiorentino contro la Sestese. Big match anche a Poggibonsi tra Paolo Nesi e Grosseto. Il tabellino.

Simus Monteroni 78 Union Campi 49 Caniglia 9, Banchero 14, Perinti 3, Picchi 3, Starnini 2, Santini 4, Manetti 8, Piattelli 6, Tognazzi 6, Milano 3, Bovo 20. All. Rossi.