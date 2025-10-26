Basket DR1. Simus Monteroni strappa applausi. Bene il Valdelsa

La Simus Monteroni continua a mietere vittime sul proprio percorso: nell’anticipo della quarta giornata di Divisione Regionale 1 la formazione di coach Rossi passa nettamente ad Arezzo battendo Aretina Basket con il punteggio di 62-83. Una partita che vede i senesi condurre fin dai primi minuti con la squadra locale che prova a tenere testa a Bartoletti e soci almeno fino all’intervallo quando il divario tra le 2 compagini è di 11 punti (29-40). All’inizio della terza frazione arriva però l’allungo decisivo dei ragazzi di coach Rossi. Monteroni, pur senza Banchero e con Bovo utilizzato per soli 3’, gioca bene e piazza il parziale che risulterà decisivo ai fini del risultato finale. La Simus tocca il +21 giocando sul velluto gli ultimi minuti di gara nonostante un tentativo locale di riavvicinamento (-12) rispedito però immediatamente al mittente. Monteroni grazie a questo successo mantiene l’imbattibilità e la vetta della classifica. Il tabellino: Bartoletti 14, Banchero, Perinti, Picchi 4, Giorgi 16, Santini 10, Cerpi 14, Tognazzi 4, Sabia 11, Milano 10, Bovo.

Continua a vincere e convincere anche il Valdelsa Basket di coach Lanza. I biancorossi ottengono una netta vittoria contro la Sestese imponendosi col il punteggio finale di 85-65. Dopo 2 quarti molto equilibrato, chiusi con i locali avanti di una sola lunghezza, nel terzo periodo arriva il parziale che chiude il match. La compagine colligiana piazza un break di 34-12, un parziale devastante che lancia il Valdelsa sul +23 a fine terzo quarto. Nel finale i locali controllano il match chiudendo con una preziosa vittoria. Il tabellino: Caniglia, Ciompi 2, Tilli 19, Lorenzoni 19, Seneca 7, Cennini, Angeli 6, Bartoli 11, Iozzi 11, Peruzzi 10, Cuciniello. Oggi pomeriggio chiudono il programma di giornata la Advinser Asciano e la Paolo Nesi group Poggibonsi impegnate rispettivamente contro Valbisenzio e a Montemurlo.