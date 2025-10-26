Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket DR1. Simus Monteroni strappa applausi. Bene il Valdelsa

Basket DR1. Simus Monteroni strappa applausi. Bene il Valdelsa

La Simus Monteroni continua a mietere vittime sul proprio percorso: nell’anticipo della quarta giornata di Divisione Regionale 1 la formazione...

di GABRIELE VOLTOLINI
26 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

La Simus Monteroni continua a mietere vittime sul proprio percorso: nell’anticipo della quarta giornata di Divisione Regionale 1 la formazione di coach Rossi passa nettamente ad Arezzo battendo Aretina Basket con il punteggio di 62-83. Una partita che vede i senesi condurre fin dai primi minuti con la squadra locale che prova a tenere testa a Bartoletti e soci almeno fino all’intervallo quando il divario tra le 2 compagini è di 11 punti (29-40). All’inizio della terza frazione arriva però l’allungo decisivo dei ragazzi di coach Rossi. Monteroni, pur senza Banchero e con Bovo utilizzato per soli 3’, gioca bene e piazza il parziale che risulterà decisivo ai fini del risultato finale. La Simus tocca il +21 giocando sul velluto gli ultimi minuti di gara nonostante un tentativo locale di riavvicinamento (-12) rispedito però immediatamente al mittente. Monteroni grazie a questo successo mantiene l’imbattibilità e la vetta della classifica. Il tabellino: Bartoletti 14, Banchero, Perinti, Picchi 4, Giorgi 16, Santini 10, Cerpi 14, Tognazzi 4, Sabia 11, Milano 10, Bovo.

Continua a vincere e convincere anche il Valdelsa Basket di coach Lanza. I biancorossi ottengono una netta vittoria contro la Sestese imponendosi col il punteggio finale di 85-65. Dopo 2 quarti molto equilibrato, chiusi con i locali avanti di una sola lunghezza, nel terzo periodo arriva il parziale che chiude il match. La compagine colligiana piazza un break di 34-12, un parziale devastante che lancia il Valdelsa sul +23 a fine terzo quarto. Nel finale i locali controllano il match chiudendo con una preziosa vittoria. Il tabellino: Caniglia, Ciompi 2, Tilli 19, Lorenzoni 19, Seneca 7, Cennini, Angeli 6, Bartoli 11, Iozzi 11, Peruzzi 10, Cuciniello. Oggi pomeriggio chiudono il programma di giornata la Advinser Asciano e la Paolo Nesi group Poggibonsi impegnate rispettivamente contro Valbisenzio e a Montemurlo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su