Basket dr1. Tigers e Tiberius ok. Si ferma il Riccione

Nella giostra di una Dr1 dal ritmo Nba, ecco i primi buoni risultati del 2025 per le squadre della provincia. Gran vittoria del Tiberius in casa del Raggisolaris Faenza secondo della classe, un 74-80 in cui è stato positivo il debutto del nuovo acquisto Mulazzani (13 punti). Con lui, in doppia cifra anche Del Fabbro (18), Gamberini (15) e Bernabini (10). Decisivi, nel finale, una stoppata di Gamberini e un canestro di Bernabini. Il Tiberius tornerà in campo già stasera a Imola, contro l’International (ore 21), per il turno del weekend. Molto bene anche i Villanova Tigers di Miriello, che tra le mura amiche domano proprio Imola per 99-81 con cinque in doppia cifra. Niente da fare invece per Riccione, che cede in casa a Lugo per 54-69 nonostante i 21 di Russu.