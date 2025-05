Basket DR1. Via ai Play-off. Poggibonsi contro il forte Certaldo

Il campionato di Divisione Regionale 1 è arrivato al punto cruciale della stagione: in questo primo weekend di maggio prendono il via i quarti di finale play-off con in palio due promozioni in serie C interregionale 25/26, una nel tabellone del girone A e una per il girone B. Tra le 8 finaliste del raggruppamento B ci sono ben 3 formazioni senesi: Asciano, Poggibonsi e Monteroni. La prima a scendere in campo è la Paolo Nesi Tappezzerie di coach Franceschini che affronta la favorita Virtus Certaldo, formazione che ha dominato la fase regolare. Palla a due prevista questa sera alle 21,15 a Certaldo. Domani alle 16 scende in campo la Advinser Asciano. La formazione di coach Totaro, che disputerà tutti i playoff al PalaPerucatti a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Asciano, se la vedrà con il Galli San Giovanni Valdarno. Altra sfida avvincente quella tra Simus Monteroni e Montespertoli. Gara-1 della serie va in scena domani sera alle 21 alla palestra comunale di Monteroni. Tutte le serie di questo primo turno si giocano al meglio delle 3 partite con la eventuale bella in casa della meglio classificata al termine della fase regolare. Tra mercoledì e giovedì prossimo si disputeranno le sfide valide per gara-2.