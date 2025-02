Basket Dr1. Villa a caccia del pass per i playoff

È l’ultimo turno di regular season di Divisione Regionale 1 e il verdetto sulla quinta squadra che accederà ai playoff è ancora in bilico. La favorita d’obbligo è Villa, un po’ per i due punti di vantaggio sulle inseguitrici e un po’ perché avrà l’opportunità di chiudere i conti domani sera, in casa con Bertinoro (20.30). Gli ospiti sono già nelle prime cinque, ma vogliono vincere per avere un miglior posizionamento nella griglia successiva. Già sostanzialmente fuori Tiberius e Riccione, che dovranno sudarsi la permanenza in DR1 nei playout ma che intanto daranno vita a un bel derby domani sera alle Fontanelle (21). Villa deve fare attenzione a un arrivo a pari merito con Aics e Cesena, con cui ha l’1-1 negli scontri diretti ma la differenza canestri sfavorevole. Quella tra Aics e Cesena, invece, è pari anche per quanto riguarda i punti. La classifica: Massa 32; Faenza 26; Bertinoro e Lugo 24; Villa 20; Aics Forlì, Tiberius e Cesena 18; Riccione 16; Castel San Pietro 8; International Imola 6.