Basket DR2: al via gli ottavi di finale con Saturno e 3B Sorbolo in campo

Scatta la seconda fase in DR2, con la disputa di gara-1 degli ottavi di finale (serie al meglio delle 3 partite). Il programma si apre alle 21 dal PalaChiarelli di Guastalla, dove la Saturno, che ha vinto il girone B, ospita l’ottava classificata del girone parmense, ovvero La 3B Sorbolo; alla stessa ora trasferta al di là dell’Enza per l’Aquila Luzzara, che fa visita al Parma Basket Project. Alle 21,30 tocca invece alla Sampolese, che ha chiuso a pari punti con Guastalla pur classificandosi seconda: per Magnani e compagni l’avversario, alla palestra di via Petrarca, è Calendasco. Alle 21,30, infine, tocca all’Icare Cavriago, che al PalaAeB riceve la visita di Fiorenzuola. Domani alle 18,30 viaggio sull’appennino parmense per l’Heron Bagnolo, che fa visita alla Valtarese, mentre domenica alle 19,30 a Puianello le Gazze Canossa ospitano il Magik Parma. Posticipate al 16 aprile, invece, Cus Parma-Campagnola e Fulgorati Fidenza-Sant’Ilario. Per quarto riguarda il primo turno dei playout il Nubilaria scende in campo alle 21,15 in via Novy Jicin contro il Planet Basket. Nell’altro girone, infine, comincia dalla trasferta di Castello d’Argile il cammino nei playoff della Pallacanestro Scandiano, opposta alle 21,30 alla Peperoncino Libertas; martedì alle 21,40 la Torre, invece, gioca a Castenaso.