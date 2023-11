Basket dr2. Gazze: primo stop. In cinque guidano la classifica

Primo stop per le Gazze Canossa (8), che perdono la vetta in solitaria del girone B di DR2 cadendo 65-64 sul campo della Berrutiplastics Torre (8), che rimonta dal -15 e trionfa nel finale col libero di Mazzi (13), mentre dall’altro non bastano i 19 di Maioli. Al vertice c’è quindi un pokerissimo: oltre alle due sopracitate agganciano il primo posto la Sampolese (8), grazie al 94-70 esterno con le Aquile Gualtieri (2) con 24 punti di Fontanesi, oltre a Luzzara (8) e LG Castelnovo Monti (8): la squadra della Bassa vince 73-59 a Bibbiano (4) con 17 punti di Corradini e 15 di Vezzani, gli appenninici si aggiudicano 70-55 il match interno con la Go Basket (4) grazie ai 17 a testa di Vozza e Mabilli. Pronto riscatto per la Saturno Guastalla (4), che travolge 96-54 il fanalino Arbor (0) con 4 uomini in doppia cifra; Campagnola (8) passeggia a Correggio (2), dove si impone 83-44, mentre altrettanto netto è l’84-52 esterno dell’Heron Bagnolo (4) con il Gelso (4), cui non bastano i 19 di Tasselli. Nel girone A inatteso stop casalingo per Sant’Ilario (4), battuto 72-59 da Oglio Po (2); nel girone C ancora ferma al palo Castellarano (0), travolta 87-55 sul parquet della capolista Atletico Borgo Panigale (10).

DR1. Dopo le vittorie negli anticipi di Reggiolo (10) e Nubilaria (6), su Benedetto 1964 Cento (4) e iCare Cavriago (2), il Basket Jolly (8) rimedia la seconda sconfitta di fila: 85-70 a sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola (12), nuova capolista in solitaria: gara aperta per oltre 30’, prima dell’allungo decisivo dei modenesi, trascinati dai 20 punti di Cappelli, mentre tra i cittadini non bastano i 16 di Costoli. Resta in coda il Basketreggio (2), ko 76-72 ad Anzola (8) nonostante i 20 di La Rocca e i 13 di Kockvara.