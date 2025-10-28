Basket DR2. Guastalla vince ancora. Gualtieri ancora a zero Scandiano: colpo esterno

La Saturno Guastalla (6) viaggia col vento in poppa e rimane al comando del girone A di Divisione Regionale 2, superando 60-55 in casa la Bakery Piacenza (2). La squadra di Gabrielli tocca il +12 alla fine del primo tempo, ma deve comunque lottare fino alla fine, risolvendola grazie ai 15 punti del solito Colla e ai 13 di Neri: Guastalla rimane al comando in compagnia di Calendasco (6), che si impone 70-57 sul campo di una Sant’Ilario (0) ancora ferma al palo, cui non bastano i 14 di D’Amore e i 12 di Imperatori.

Netta affermazione interna per l’Icare Cavriago, che batte 80-58 La 3B Sorbolo (0) con 16 punti di Benevelli e 15 di Zecchetti; ancora senza vittorie Gualtieri (0), battuta 61-51 in casa dal Ducale Magik Parma (2) nonostante i 12 di Lamura. Nel girone B il Basketreggio (4) si impone 65-58 in trasferta con le Gazze Canossa (2), con Oziegbe miglior marcatore a quota 11; primo hurrà per Campagnola (2), che sfrutta i 19 di Ferrari per superare 57-46 la Go Basket (2).

Colpo esterno di Scandiano (2), che piega 74-68 la Nuova Cupola (0) con 18 punti di Bacchelli; posticipate Castellarano (2)-Magic Scandiano (0), Nubilaria (2)-Sampolese (4) e Luzzara (2)-Heron Bagnolo (4).