Basket DR2. La Saturno continua a fare spesa a Reggiolo: presi Neri e Benatti

La Saturno Guastalla, dopo Fabrizio Pasini, continua a far la spesa da Reggiolo, proseguendo nell’allestimento di un roster che sarà di certo protagonista in Divisione Regionale 2.

Sotto i tabelloni arriva Alberto Neri, atleta solido e con tanti punti nelle mani: dopo le giovanili con la maglia della Pallacanestro Reggiana, ha vestito i colori di Viadana per poi viaggiare a 15,9 punti di media nelle ultime due stagioni vissute in biancorosso; sempre dalla squadra della Bassa arriva anche Andrea Benatti, altro atleta capace di calpestare l’area pitturata con tutta la sua esperienza: per lui si tratta di un ritorno, avendo già vestito i colori guastallesi in Serie C, all’interno di una carriera che contiene tappe significative a Novellara, Arbor e Viadana, dove ha conquistato una promozione dalla D alla C regionale.

Reggiolo (DR1), ufficializza invece la conferma di Matteo Bertacchi, uno dei protagonisti del salto in D di due anni fa: al suo attivo, nel 2023, la vittoria nel campionato nazionale universitario 3x3 in Portogallo.