Basket: DR2 maschile. Cefa ancora a segno. E’ sesto in classifica

Cefa CASTELNUOVO

63

Ies Pisa

46

CASTELNUOVO - Vince ancora il Centro Computer Cefa Castelnuovo. Dopo il successo sul Cus Pisa, la formazione giallonera si conferma a suo agio con le pisane, superando lo Ies per 63 a 46. Un Cefa finalmente brillante sin dall’inizio, con un primo importante parziale in avvio.

"Siamo partiti bene – dice il coach Michele Rocchiccioli – ed era un segnale che aspettavo dai ragazzi. Ho visto la giusta concentrazione, come magari non era accaduto in altre gare, anche perché l’avversario era di livello. Infatti la gara è stata, poi, equilibrata e Pisa ci è rimasta sempre vicina, anche se siamo stati in controllo con almeno cinque punti di vantaggio. Negli ultimi 10’ abbiamo fatto l’allungo finale che ci ha permesso di vincere in scioltezza, trovando anche canestri da fuori con Grandini e Simone Angelini. Abbiamo fatto un passo in avanti anche in difesa, grazie all’esperienza di Andrea Angelini e Guidugli". I due successi, in quattro giornate, hanno permesso al Cefa un balzo in avanti in classifica con la sesta posizione attuale.

Cefa Centro Computer: Tosoni 3, A. Angelini 2, S. Angelini 15, Guidugli 4, Tardelli 1, Ferrando 2, Ricciarelli 2, Saletti, Guidi 9, Rosellini 3, Grandini 20, Bertolini 2. All.: Rocchiccioli (vice Sergiampietri).

Dino Magistrelli