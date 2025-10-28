Basket - "DR2» maschile. Marex svagata. E il Bellaria ne approfitta

MAREX ALTOPASCIO36BELLARIA CAPPUCCINI48

ALTOPASCIO - In tanti si sono chiesti se si fosse trattato di un errore, magari quello sul sito della Federazione era il risultato del primo tempo. Sì, perché succede davvero di rado che un match maschile seniores (non ragazzini) finisca 48-36. E, invece, lo score è esatto. Il Nuovo Basket Altopascio, targato Marex, è stato sconfitto in casa dal Bellaria Cappuccini Pontedera. Quindi 36 punti realizzati in 40 minuti di gioco. Quasi un record negativo. Ma, quando in certe serate funziona nulla, c’è poco da fare. Accade in ogni categoria, anche in Eurolega, figurarsi in Divisione Regionale 2.

Eppure la partenza era stata ottima per i rosablu: 6-0 per cominciare. Tra l’altro gli altopascesi, da matricola, avevano vinto le prime due gare. Quindi non c’era alcuna pressione ad influenzare la truppa di coach Andrea Nicolosi che spiega così il ko. "Dopo l’ottimo start – afferma – ci siamo disuniti. Troppi palloni persi, anche banali, più percentuali bassissime al tiro. Può succedere. Dobbiamo anche adattarci al campionato, una categoria sopra rispetto a quella dell’anno scorso. Bisogna accettare e saper mettere nel conto anche questi alti e bassi".

"Dovevamo avere maggiore calma – chiosa il tecnico – e non cercare di recuperare subito tutto: le partite sono lunghe, bisogna saper soffrire".

Prossimo impegno molto ravvicinato: Marex giocherà giovedì sera, alle 21.30 a Montale, contro una delle favorite.

M. S.