Basket - "DR2» maschile. Un Bcl Lab competitivo. Il team alla terza stagione

Ci sarà anche il derby con Altopascio. Minibasket, giovanili, prima squadra e non solo. Il Basketball Club Lucca o, meglio il Bcl Lab, per il terzo anno si presenta al via del campionato di seconda divisione, chiamata oggi "DR2", con una squadra altamente competitiva.

Iscritta per la prima volta al campionato 2023-’24, con un nucleo del roster, ormai storico, proveniente da due campionati giocati nella categoria "Gold" con l’Under 19, qualche anno fa, sbaragliando tutta la concorrenza, vinse il titolo di campione toscana. Ed il secondo anno, complice una partita storta, dovette accontentarsi di salire sul gradino del podio dedicato alla piazza d’onore. Stessa sorte per questi ragazzi anche nel primo anno della "DR2", con sempre alla guida coach Ricci, la squadra raggiunse agevolmente i quarti di finale, sfiorati pure l’anno successivo, con in panchina, ad inizio campionato, coach Ricci che, poi, lasciò la guida della "DR2", per cause di forza maggiore, al suo assistente, coach Tardelli: la squadra riuscì ad arrivare fino alla soglia dei play-off, fermata, purtroppo, da un rocambolesco finale di campionato che negò la soddisfazione di andarseli a giocare per il secondo anno consecutivo.

La "DR2" è formata da un gruppo di ragazzi affiatatissimi che ogni anno la società implementa con nuovi innesti provenienti dal settore giovanile. Quest’anno è stato chiamato coach Matteo Di Giambattista a guidare il team. Formato da: Filippo Balducci, Francesco Cattani, Filippo Chiarello, Emanuele Di Vita, Filippo Gallo, Tito Mannini, Nicola Martini, Andrea Massagli, Francesco Piancastelli, Giacomo Succurto ed Edoardo Tosoni.

Il campionato inizierà il 12 ottobre e sarà subito trasferta contro il Versilia Basket 2002, mentre la prima tra le mura più che amiche del palazzetto di San Concordio è prevista per il 18 ottobre, contro la Pallacanestro San Miniato.

Questo, in sostanza, è il vivaio, un serbatoio anche per la prima squadra che potrà attingervi in caso malaugurato di infortuni o altri problemi. Quindi, se questi ragazzi saranno già... scafati, nel senso migliore del termine, vale a dire abituati a lottare, sarà senza dubbio meglio. E’ ovvio che questi tornei non possono essere nemmeno lontanamente paragonati a quello di "B" interregionale; ma avere, comunque, un campionato in cui affrontare avversari difficili e tosti creerà la capacità di lottare. E quella vale sempre, in ogni categoria.

Massimo Stefanini