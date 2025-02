Basket DR2. Riecco la Saturno!

La marcia della Saturno Guastalla (26) riparte dalla vittoria sul Campagnola 74-67 con 24 punti di Colla: è la 13ª vittoria su 14 gare. Un risultato che assume ancora più valore visto lo stop interno delle Gazze Canossa (20), battute 66-61 dalla Heron Bagnolo (16) con 24 punti di Beltrami, che fa salire nuovamente a +6 il vantaggio sulla seconda piazza.

Sono 10, invece, i successi della Sampolese (20), che si impone in casa 62-48 sull’Icare Cavriago (18), con Magnani (15) sugli scudi in cabina di regia, mentre dall’altra parte ci prova, senza successo Asta (3). Blitz di Sant’Ilario (18), che aggancia il 5° posto grazie all’87-69 di Luzzara (18) dove il protagonista è Parente con 27 punti.

In coda bene la Bibbianese (4), che batte 66-48 l’LG Castelnovo Monti (2) con 14 punti di Grisendi e 11 di Pisi; il Nubilaria (6) piega all’overtime la Go Basket (6): 67-63 firmato da Ferencina e Bartoli, con 13 punti a testa. Dall’altra parte non bastano i 16 di Francavilla.

Nel girone C vittoria esterna della Berrutiplastics Torre (18) sul campo del Mo.Ba Sasso (10) per 64-66. Decisivo Magliani: 16 punti e libero decisivo; continua il momento no di Castellarano (12) che, decimata dagli infortuni, si arrende 74-66 in casa all’Antal Pallavicini (20) nonostante i 27 di Amici.