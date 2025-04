Basket dr2. Sampolese-Saturno: che match!

Si chiude stasera la prima fase di DR2, con lo scontro al vertice (ore 21,30) tra Sampolese (34) e Saturno Guastalla (36). Per accedere ai playoff da prima della classe, il team ospite può permettersi di perdere nettamente, visto il +21 dell’andata. Alla stessa ora le Gazze Canossa (30), terze, fanno visita ad una Bibbianese (12) già salva, mentre l’Icare Cavriago (28) sfida alle 21,15 Luzzara (22) in lizza per il quinto posto insieme a Heron Bagnolo (22) e Sant’Ilario (22), di scena entrambe alle 21,30 contro Go Basket (16) ed LG Castelnovo Monti (6). Gli appenninici sono matematicamente ultimi, dopo aver perso il recupero infrasettimanale col Nubilaria (8), oggi atteso dal derby a Campagnola (18) già certa dell’8ª piazza, l’ultima valida per i playoff: LG e Nubilaria prenderanno parte ai playout salvezza. Nel girone C già certe della post season Berrutiplastics Torre (24) e Castellarano (20), 5ª e 6ª: i cittadini giocano alle 21,15 col Gelso (8), mentre Amici e compagni alle 21,30 sul campo di un Nazareno Carpi (12) che sogna la rimonta sul terzultimo posto per salvarsi. Dovrà fare attenzione Scandiano (14), di scena alle 21,15 sul campo dell’Antal Pallavicini (32), secondo in classifica.