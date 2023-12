Basket DR2: sconfitte le Gazze nel big match. Bene Torre e Aquila. Sampolese: è vetta solitaria

Sampolese (16) sola in vetta al girone B di DR2. La squadra della val d’Enza si aggiudica lo scontro diretto con le Gazze Canossa (14) per 82-68, cui non bastano i 24 punti del veterano Maioli; dall’altra parte protagonista Fontanesi con 20. Le Gazze vengono raggiunte al secondo posto da Berrutiplastics Torre (14) e Aquila Luzzara (14): i cittadini superano 70-52 in casa l’Heron Bagnolo (10), con 15 punti a testa di Davoli e Guidetti, mentre il quintetto della Bassa espugna 71-65 il parquet del Gelso (4) con 23 di Carpi. Quinto hurrà stagionale per l’LG Competition Castelnovo Monti (10), che non lascia scampo alla Bibbianese (8): 77-49 con 4 uomini in doppia cifra; successo in volata per la Go Basket (8), che regola 58-56 la Saturno Guastalla (8) e l’aggancia in classifica. Netta vittoria di Correggio (6) col 93-65 esterno sul fanalino Arbor (0) dove spiccano De Lucia (18) e Setti (17). Nel girone C secondo hurrà per Castellarano (4): 66-53 interno con Savignano (8) con 15 a testa di Amici e Rivi.