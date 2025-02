Basket. Dukes ko contro Cus Firenze. Ora serve subito l’impresa

Imprevedibile capitombolo casalingo della Dukes Basket Sansepolcro nella 19esima giornata del campionato toscano di Serie C maschile. Contro il Cus Firenze, penultima in classifica, i bianconeri di coach Bartolini hanno ceduto per 82-94, scendendo in undicesima posizione e rimanendo così impelagati in piena zona play-out. E dire che la partenza era stata buona: 24-19 a fine primo quarto, nonostante gli ospiti fossero sempre più in partita. Non solo: a metà del secondo quarto, una sequenza di giocate consecutive da tre punti, una di Hassan e due di Calzini, avevano prodotto un vantaggio in doppia cifra, poi ridotto a +6 (44-38) all’intervallo. Nella seconda parte però il Cus Firenze è entrato in campo con più decisione, riuscendo subito ad azzerare lo svantaggio e a mettere il naso avanti. Intensità agonistica e nervosismo hanno cominciato a farla da padrone: la Dukes si è vista fischiare due falli tecnici e col passare dei minuti l’inerzia è passata definitivamente dalla parte degli ospiti, autori di due triple cruciali e in vantaggio per 63-57 all’inizio di un ultimo quarto che li ha visti allungare decisi, anche perché i padroni di casa sono stati più imprecisi al tiro.

Ora Spillantini e compagni sono chiamati al difficile riscatto sul parquet della palestra "Dino Compagni" di Firenze (dopodomani alle 21) contro una Sancat in corsa per i play-off.

Claudio Roselli