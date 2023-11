Basket Eccellenza. Mens Sana Under 17 all’European Youth Basketball League

L’Under 17 Eccellenza della Mens Sana Basketbal Academy prende parte alla European Youth Basketball League (Eybl), uno dei tornei più prestigiosi del panorama cestistico che riunisce i settori giovanili più importanti d’Europa. La prima parte del torneo si svolge a Francavilla Fontata (Bari) dal 30 novembre al 3 dicembre. Lo staff tecnico è composto da coach Alessandro Discepoli, dai suoi vice Tommaso Corbini e Diego Alunni, dal team manager Stefano Turillazzi e dal direttore tecnico Pierfrancesco Binella.

Il secondo step del torneo si svolge a Praga (Rep. Ceca) dall’11 al 14 gennaio: al termine dei due appuntamenti, le prime squadre si qualificheranno per le finali continentali. L’evento rappresenta un motivo d’orgoglio per il lavoro portato avanti negli anni in viale Sclavo. "Questo torneo è la dimostrazione che, con impegno e costanza, si possono ottenere risultati importanti", ha detto Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana. "Per i nostri atleti si tratta di un’occasione per fare un’importante esperienza nel loro percorso di crescita", ha commentato Francesco Frati, presidente della Mens Sana Basketball. "Questa manifestazione è una parte del processo di ricostruzione, con la volontà di espandere il più possibile la nostra realtà a livello nazionale ed anche oltre confine", ha detto infine Pierfrancesco Binella, direttore tecnico della Mens Sana Basketball Academy. Gli sponsor che accompagnano i biancoverdi in questa prestigiosa avventura sono Tiemme, Fusi & Fusi, Starplane e Bird Control srl.