Basket. Entusiasmo Cestistica: "Ripartiamo dai giovani»

Riparte una Cestistica Spezzina tutta nuova, pronta a voltare pagine e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Già alle spalle la delusione per l’addio alla A2, il futuro ora è tutto nel settore giovanile. Alla guida della società c’è il nuovo presidente Giovanna Matteini, nuovo anche lo sponsor (la Medicina Unica) e rinnovato lo staff tecnico con l’arrivo di coach Stefano Balestri dal Dlf, società con cui la Cestistica ha un rapporto strettissimo di collaborazione dopo essere per molto tempo società satellite.

Ma soprattutto si riparte dai giovani, dopo la rinuncia alla partecipazione al campionati di A2 femminile. Il settore giovanile bianconero che conta già oltre 80 tesserati, verranno disputati i campionati Under 13 e 14. Anche lo staff come detto ha subito profonde modifiche, in un progetto di primordine in prospettiva futura: oltre al coach, nell’organigramma ci saranno Giulia Zampieri, ex giocatrice (allenatrice della nazionale femminile Under 20 e già vice di Corsolini in A2) e l’ex capitano Elisa Templari che oltre a mettere a disposizione la sua grande esperienza, avrà il ruolo di preparatore atletico. Coach Balestri guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. "Nei campionati Under 13 e Under 14 vogliamo vivere una stagione all’insegna dell’entusiasmo e della crescita. I nostri obiettivi non si misurano solo in vittorie, ma soprattutto nella forza del gruppo, nel sostegno reciproco e nella voglia di divertirsi giocando a basket. Crediamo che il sorriso e la passione vengano prima del risultato: è così che le ragazze possono migliorare ogni giorno e costruire insieme qualcosa di speciale".

Grande determinazione anche da Elisa Templari, dopo la delusione per l’addio all’esperienza in A2. "Abbiamo provato a far ripartire la prima squadra, ma purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Detto questoora siamo qui, era giusto ripartire dalle basi e quindi con Minibasket e settore giovanile. Abbiamo grandi stimoli per cercare il più possibile di far appassionare nuovi bimbi e alimentare la passione in quelli che già da qualche anno sono con noi per crescere migliorare e magari scovare dei nuovi giocatori e giocatrici. Quindi ripartiamo con entusiasmo, ma stando con i piedi ben saldi a terra, cercheremo di trasmettere tutta la nostra passione facendo capire che lo sport è prima di tutto divertimento ma anche impegno dedizione al lavoro, ma anche grande rispetto, principi per noi alla base di tutto". Alessandro Pollio è da sempre l’anima della Cestistica. "Siamo di fronte ad un nuovo inizio, dai giovanissimi, dalle scuole per trasmettere i nostri principi di lealtà, lavoro e rispetto che per noi sono le basi fondamentali. La delusione è ormai passata, torniamo al lavoro con grande entusiasmo e voglia".

Marco Zanotti