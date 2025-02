Basket. Esordio Sba nella Poule Promozione

Comincia l’avventura della Scuola Basket Arezzo nella seconda fase, quella della poule promozione, della serie B interregionale. Questa sera, alle 20.30, gli amaranto saranno di scena al Palasport Umberto Re di Boffalora Ticino, provincia di Milano, contro Oleggio Magic Basket, ovvero la Under 19 dell’Olimpia Milano, plurititolata squadra di serie A. Sarà una sfida tanto complicata quanto affascinante, visto che la compagine milanese arriva alla seconda fase da prima classificata e che è guidata in panchina dall’aretino Michele Catalani. Oleggio, infatti, durante la prima fase ha ottenuto ben 40 punti sui 44 disponibili, dominando il suo girone. In questa seconda fase, le prime sei del girone degli amaranto affrontano in gare di andata e ritorno le prime sei del girone A, quello lombardo-piemontese, ereditando i punti ottenuti negli scontri diretti contro le squadre del proprio girone durante la stagione regolare. La Sba parte con otto punti all’ottavo posto. Le prime otto al termine della seconda fase si qualificano ai playoff per un posto in B Nazionale.