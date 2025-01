Basket. Etrusca, gran sfida al vertice. Super incrocio con Costone Siena

Dopo la vittoria della scorsa settimana, domenica alle ore 18 l’Etrusca basket scenderà in campo al PalaOrlandi di Siena per affrontare il Costone, in una partita di altissimo livello tra la prima e la terza forza del campionato. La squadra di casa reduce da una prova straordinaria contro La Spezia in cui ha messo a segno ben 107 punti, è una delle realtà più temibili del campionato, soprattutto sul proprio parquet, dove ha perso una sola partita e ha costruito una solidità impressionante con vittorie caratterizzate da una media di scarti in doppia cifra. Il Costone si distingue per una grande organizzazione offensiva e pericolosità sul perimetro. L’Etrusca tuttavia, arriva a questa sfida con grande fiducia, forte del primato in classifica e di un periodo di forma eccellente che ha visto la squadra di coach Martelloni imporsi con prestazioni di qualità e carattere. Difatti durante l’andata San Miniato riuscì a vincere una partita equilibratissima, decisa solo nei minuti finali con un margine di due punti, nonostante l’assenza di alcuni giocatori chiave e le difficoltà nel limitare le bocche di fuoco avversarie. Ora la situazione è diversa e l’Etrusca è più completa e preparata. La sfida di domenica assume un valore cruciale non solo per consolidare il primato in classifica ma anche in vista della seconda fase, dove il Costone sarà quasi certamente tra le dirette concorrenti per la lotta playoff. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con l’Etrusca pronta a mettere in campo tecnica, carattere e determinazione.

Andrea Martina Torre