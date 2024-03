Basket. Etrusca San Miniato, la trasferta a Saronno: "Sarà un match duro che giocheremo a ranghi ridotti»

E la Robur Saronno la prossima avversaria dell’Etrusca Basket San Miniato nel campionato Gold-in Nord Ovest. La gara, valida come secondo turno del girone di andata, si gioca domani sul parquet lombardo alle ore 21. I locali che sono approdati a questo girone con un tesoretto di 8 punti, hanno debuttato con la vittoria esterna a Cecina passando a quota 10 e domani avranno dalla loro il fattore campo contro i due punti dei biancorossi. "Dobbiamo prendere energie positive dalla rabbia per non aver giocato la settimana scorsa – commenta coach Gabriele Martelloni - i miei ragazzi li sto vedendo con un atteggiamento molto positivo, ma come sempre sarà il campo a dire se queste sensazioni sono corrette oppure no. Saronno la settimana scorsa ha vinto a Cecina senza Beretta e Negri. Questo dimostra quanto sia di livello il loro roster. Sarà una partita durissima che giocheremo a ranghi ridotti per via della partita in contemporanea a Roma del nostro Under 17".

Su 8 partecipanti al girone solo sei accederanno ai play-off e sicuramente non aver giocato la prima gara domenica scorsa complica il cammino del club sanminiatese fermo restando che l’obiettivo era centrare la salvezza (ottenuta con largo anticipo durante la "regoular season"), ma adesso c’è la voglia di ben figurare nella fase Gold e perché no provare ad accedere ai play-off.

S.R.