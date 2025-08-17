Basket europei u16. Niente podio per Ruggeri e Ronci

Non basta un Mattia Ruggeri da 14 punti all’Italia under 16 per aggiudicarsi la medaglia di bronzo agli Europei di categoria. Dopo il ko in semifinale, 81-91 con la Lituania (Ruggeri 7 e Ronci 5), gli azzurri sono stati sconfitti dalla Slovenia 71-79, restando così ai piedi del podio continentale. Gara sempre passata a rincorrere, quella di ieri, a parte la fase centrale di secondo quarto. È proprio Ruggeri, con una tripla e un gioco da tre punti, a impattare a quota 28, con l’Italia poi a mettere anche il naso avanti sul 30-28. A quel punto ecco la reazione immediata della Slovenia, che sale a +7 all’intervallo (37-44) e poi resta costantemente avanti di due o tre possessi fino agli ultimi minuti. Gli azzurri di coach Mangone tornano a -3 a 3’ dalla fine, ma è l’ultimo acuto prima dell’allungo sloveno. Per Ruggeri, oltre ai 14 punti (4/7 da due, 1/3 da tre), anche 3 rimbalzi. Per Nicolò Ronci 5 punti (1/5 da due, 1/3 da tre), 2 rimbalzi, 2 assist e 3 recuperi. Il quarto posto, in ogni caso, consente all’Italia di ottenere il pass per la qualificazione al Mondiale under 17 dell’anno prossimo.