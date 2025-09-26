Basket. Eventi targati 4 Torri: al Barco c’è il ’Torneo dei Putti’

È partita la prima edizione del Ferrara Sport Festival 2025, che si terrà fino a domenica nella nostra città, e la Despar 4 Torri sarà protagonista con due eventi all’interno del programma della manifestazione.

Nella giornata di domenica 28 settembre andrà in scena il Torneo dei Putti, un torneo di street basket 3x3, che vedrà sfidarsi sul campo del playground del Barco i ragazzi rappresentanti delle otto contrade del Palio di Ferrara. In caso di maltempo, le partite si svolgeranno sul parquet del Pala Aeffe di Ferrara.

Sarà inoltre presente uno stand gastronomico ad accompagnare tutta la giornata, dalle 9 di mattina alle 21. Sempre domenica 28 settembre, a partire dalle 16,30, la Despar 4 Torri presenterà la nuova stagione sportiva alla Galleria Matteotti. Sarà presente lo staff tecnico e dirigenziale granata, oltre a una rappresentativa della prima squadra della Serie C, che inizia il campionato sabato sul proprio campo contro una big del girone come Molinella.

Tornando all’evento di domenica, grazie alla collaborazione con lo sponsor McDonald’s Italia, sarà installato un canestro per i bambini e le bambine che vorranno fermarsi a giocare con gli atleti tesserati della Despar 4 Torri.

Venendo invece agli eventi organizzati nel fine settimana in casa Vis 2008, sabato e domenica l’appuntamento è al Parco Coletta con il Memorial Seravalli, dalle 1; mentre domenica sera, dalle 19, al Parco Nando Orfei (playground del Palapalestre) andrà in scena il 3x3 maschile e femminile con il Torneo Rodolfo Perini.