Basket Femminile: a Roseto degli Abruzzi va in scena la Techfind Final Eight 2025 di Coppa Italia tra le teste di serie dei gironi di A2. Galli a caccia del titolo: Matelica prima sfidante

ROSETOIniziano oggi, venerdì 7 marzo, a Roseto degli Abruzzi le finali della Coppa Italia di basket Femminile 2025, che porteranno alla conquista della Techfind Final Eight 2025. Vi partecipano le prime quattro squadre dei due girone di serie A2, classificate alla fine del girone d’andata. La prima, con il massimo punteggio delle otto, è la Polisportiva Galli con 36 punti, seguita da Milano, Costa Masnaga ed Empoli con 32. La Galli esordirà oggi alle ore 18,30 contro il Matelica. Una sorta di rivincita del 2024, quando proprio la squadra marchigiana eliminò le valdarnesi al primo turno.

Se la Galli riuscirà a vincere contro il Matelica giocherà la semifinale sabato contro la vincente di Mantova-Empoli. Gli altri accoppiamenti: Udine-Costa Masnaga; Mantova Empoli, Milano-Roseto. "È un nostro obiettivo puntare alla Coppa Italia. Per il secondo anno consecutivo ci tocca il Matelica. Cercheremo di riscattare la sconfitta del 2024. È un avversario molto bravo, forte in ogni reparto. Ma anche noi non siamo da meno - dice coach Garcia - Ho tutto il roster disponibile e questo è un fattore positivo. Una gara ostica, contro un avversario ostico. Dobbiamo essere determinati dall’inizio alla fine, decisi e aggressivi, senza lasciare spazi alle rivali. Stiamo bene e faremo tutto il possibile per riscattarci" conclude.

I tabellini delle due squadre: POL. GALLI: Degiovanni, Rossini, Policari, Stroscio, Cruz Ferreira (quintetto base); panchina: Laccaro De Cassan, Amatori, Mioni, Di Fine; coach: Josè Ignacio Fernandez Garcia. MATELICA: Cabrini, Patané, Giovanni, Poggio, Bonvecchio (quintetto base); panchina: Celani, Battellini, Zamparini, Andreanelli, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo; coach: Domenico Sorgentone; Arbitri: Riccardo Spinello e Marco Toffani.Giorgio Grassi