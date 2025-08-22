Basket femminile A2. Ecco la nuova Halley Thunder : "La squadra è competitiva»

Visi sorridenti e grande entusiasmo alla presentazione della nuova Halley Thunder Matelica, ieri pomeriggio, dopo il primo allenamento della stagione. "Oggi è stata dura in palestra, ma sappiamo che la preparazione servirà a farci diventare una squadra vera", ha detto Benedetta Gramaccioni, neo capitano, alla sesta stagione in biancoblù. Con lei, ad affrontare il quinto campionato di A2 consecutivo, ci saranno altre quattro giocatrici riconfermate – Asya Zamparini, Alessia Cabrini, Ilaria Bonvecchio e Asia Battellini – e di ritorno da Umbertide la matelicese Gloria Offor. Poi le sei "novità" di quest’anno: Chiara Bacchini, Elena Pilakouta (Cipro), Eva Lizzi, Olga Trzeciak (Polonia), Federica Chiovato e Francesca Lo Russo. Nuovo anche il tecnico: il portorecanatese Alberto Matassini, coadiuvato dai vice Paolo Marcellini e Gianluca Mancinelli. Il coach, reduce dalla stagione di vertice col San Giovanni Valdarno, vanta oltre 250 panchine in A1 e A2: "Dopo otto anni di esilio torno ad allenare nella mia terra – ha spiegato Matassini – e mi piacerebbe sfatare il detto ‘Nemo profeta in patria’. La squadra è molto competitiva, abbiamo deciso di rilanciare nella continuità, partendo da solide basi e inserendo giocatrici adatte a un certo tipo di pallacanestro che sappia anche divertire. Sta a noi adesso amare i nostri sforzi affinché si possa raggiungere gli obiettivi sperati". "Abbiamo cambiato l’intero reparto ‘lunghe’ – ha rimarcato il diesse Piero Salari –, siamo soddisfatti delle scelte. Ora bisogna lavorare per far sì che tante buone individualità diventino un gruppo in grado di competere". "Dove vogliamo arrivare? Non lo so – ha detto il presidente Euro Gatti –, finora abbiamo sempre cercato di alzare l’asticella di anno in anno. Nella passata stagione abbiamo centrato i quarti in Coppa e i play off, vedremo di migliorarci ancora". "Per Matelica è un onore avere una squadra di così alto livello – ha aggiunto il sindaco Denis Cingolani – e il merito è della società e del main sponsor Halley. L’imprenditore Giovanni Ciccolini crede in questo sport e ha realizzato pure il nuovo palasport, in cui la città farà sentire ancor di più la sua vicinanza al basket maschile e femminile". I lavori sono quasi completati e le squadre si stanno già allenando nell’impianto. È pronta la palestra più piccola ed è ormai in dirittura d’arrivo il minipalas da 600 posti. Poi verranno portate a termine le opere della terza e più grande struttura.

m. g.