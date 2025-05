Basket femminile A2: Feba sconfitta da Torino, retrocessione in Serie B

Bagalier Feba

53

Torino

56

BAGALIER FEBA : Perini, 16, Mini 8, Bocola 5, Jaworska, Pelliccetti 3, Panufnik 17, Ortolani 2, Pepe, Severini. Ne Binci, Streni. All. Padovano.

TORINO TEEN: Azzi, 5, Popovic 2, Colli 8, Stawiniska 12, Giacomelli 9, Fratamico, Paleari 2, Baima 6, Isoardi 3, Jankovic 9. Ne. Censoplano. All. Caron.

Arbitri: Mangianello e Leggiero.

Parziali: 14-21 11-12 11-8 17-15.

Non riesce l’impresa alla Feba uscita sconfitta da Torino in un partita che metteva in palio la salvezza nell’A2 di basket femminile. Partono bene le civitanovesi ma le piemontesi non si abbattono e sorpassano le avversarie (8-11). Nel finale Torino allunga (14-21). Nel secondo quarto le difese prevalgono e alla fine la Feba è costretta a inseguire (25-33). Nel terzo quarto le locali sono costrette a rinunciare anche a Jaworska per infortunio. La Mini e la Panufnik suonano la carica (31-35). La Feba si fa sotto quando la tripla di Azzi chiude il tempo (36-41). Torino parte subito determinata nell’ultimo e decisivo quarto, con due canestri gia al 1’. Le ospiti allungano (38-47), le civitanovesi non ci stanno con la Panufnik protagonista, a 40 secondi dalla fine la gara è tutta decidere (52-53). La Feba ci prova ma Torino non si lascia sorprendere e vince 53-56 una partita che condanna la formazione civitanovese alla retrocessione in serie B. Tanta delusione tra le locali uscite dal match a testa alta di fronte al proprio pubblico, sempre vicino alla squadra.