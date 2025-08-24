BAsket femminile A2. L’Halley Thunder ha programmato sei test per settembre

Dopo la presentazione ufficiale della squadra e dello staff nella sede della Fondazione "Il Vallato", a Matelica, prosegue la preparazione atletica della Halley Thunder con cadenza giornaliera di allenamenti, ad eccezione di oggi, primo giorno di riposo concesso alle ragazze dal nuovo coach Alberto Matassini. La società ha intanto varato un programma di sei test amichevoli precampionato, tutti nel mese di settembre: sabato 6 a Umbertide, domenica 14 a San Severino di nuovo con Umbertide per il "Memorial Greta Ortenzi"; poi mercoledì 17 a Faenza, sabato 20 a San Giovanni Valdarno, mercoledì 24 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro Perugia e, infine, sabato 27 settembre nuovamente a Cerreto contro l’Ancona. Il campionato di serie A2 femminile inizierà sabato 4 ottobre quando la Halley Thunder Matelica sarà impegnata in trasferta a Villafranca di Verona con l’Alpo Basket.

Si profilano giorni di lavoro per le giocatrici Benedetta Gramaccioni, Gloria Offor, Asya Zamparini, Alessia Cabrini, Ilaria Bonvecchio, Asia Battellini, Chiara Bacchini, Elena Pilakouta (Cipro), Eva Lizzi, Olga Trzeciak (Polonia), Federica Chiovato e Francesca Lo Russo.

m. g.