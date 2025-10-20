Basket femminile A2. L’Use Rosa è efficace solamente a metà. Arriva una sconfitta contro le rivali storiche

Costa Masnaga 87Use Rosa 74

LIMONTA COSTA MASNAGA: Cibinetto 9, Teder 7, Moscarella 17, Brossmann 19, Pedone n.e., Sanogo, Radice n.e., N’guessan 15, Redaelli 3, Volpato 2, Olandi n.e., Pirozzi 15. All.; Bereziartua.

USE ROSA SCOTTI: Logoh 3, Lussignoli 14, Ianezic 4, Vente 16, Rylichova 22, Ruffini 2, Ndiaye 1, Casini 3, Manetti 9, Antonini. All. Cioni.

Arbitri: Martinelli e La Grotta di Brescia.

Parziali: 12-10; 39-38; 68-52.

COSTA MASNAGA – Un’Use Rosa bella per metà non basta per portare via i due punti dal campo delle storiche rivali di Costa Masnaga. Dopo il ko con Cagliari, le biancorosse giocano bene solo fino all’intervallo lungo, poi calano senza riuscire mai a dare la sensazione di poter cambiare l’inerzia della gara. La sentenza sono i 29 punti subiti nella terza frazione sugli 87 totali, un colpo al quale la squadra, di questi tempi, non ha la forza di replicare, oltretutto in una serata nella quale i falli penalizzano Vente, come dimostra poi l’impietoso 54-34 finale a rimbalzo. Se a questo aggiungiamo le ben 19 palle perse ecco che la frittata è fatta. Fra le note liete la prestazione di Lussignoli e la conferma di Rylichova.