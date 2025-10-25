Basket femminile A2. Matelica a Rovigo: "Serve una prova di compattezza»

Nuova trasferta in Veneto per la Halley Thunder Matelica: aoggi alle 20.30 la "truppa" di coach Alberto Matassini gioca a Rovigo contro la Solmec Rhodigium Basket. Le squadre si trovano appaiate a quota 4 punti, ma la Halley Thunder ha già osservato il turno di riposo. Rovigo è un team molto profondo e coach Maria Giulia Pegoraro è solita attuare un’ampia rotazione, in cui emergono finora a livello statistico la regista Silvia Viviani (17,0 punti, 5,6 rimbalzi e 3,3 assist di media), l’ala bulgara Katrin Stoichkova (16,0 punti con il 38% da tre) e la lunga Sara Zanetti (13,7 punti e 5,0 rimbalzi). "Affrontiamo una formazione collaudata - spiega coach Matassini - che ha delle individualità importanti. Siamo consapevoli di giocare contro un avversario da playoff: dovremo avere le idee chiare per tutti i quaranta minuti. Così come è avvenuto domenica scorsa nel match casalingo con Cagliari, al termine del quale abbiamo avuto la certezza che, a prescindere da chi va in campo, la squadra rimane compatta e con un’identità forte". La partita viene trasmessa in diretta sul canale youtube della Rhodigium Basket.

m. g.