Basket femminile A2. Matelica batte Ancona. Un derby senza storia

Halley Thunder

83

Ancona

57

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 14, Cabrini 14, Bacchini, Chiovato 2, Battellini, Gramaccioni 17, Zamparini, Lo Russo 6, Bonvecchio 7, Lizzi 6, Offor 6, Pilakouta 11. All. Matassini.

MONEYGO BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 5, Mbaye, Dell’Olio, Fiorotto 14, Pelizzari 11, Zanetti 10, Bremaud, Nardoni 17, Cotellessa, Troiano, Torelli. All. Piccionne.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Giambuzzi di Ortona.

Parziali: 23-12, 38-26 (15-14), 65-38 (27-12), 83-57 (18-19).

Nel derby marchigiano di A2 femminile la formazione matelicese cala il poker di successi e vola a punteggio pieno in vetta alla classifica del girone B, in attesa del posticipo odierno fra Umbertide e Faenza. La gara è stata dominata fin da subito dalle ragazze di coach Matassini, le quali hanno dimostrato di essere una formazione solida e profonda. Nel primo quarto il capitano Benedetta Gramaccioni ha cominciato a menar le danze e le doriche sono finite subito al tappeto. Più equilibrata la seconda frazione di gioco, l’unica in cui Ancona è stata davvero in partita con una certa continuità. Dopo il riposo, tuttavia, la Halley Thunder ha di nuovo accelerato il ritmo, restando concentrata su tutti i palloni e scavando così il solco definitivo. Poi l’ultimo quarto, iniziato con le padrone di casa in vantaggio di 27 lunghezze, ha avuto poco storia, anche se in avvio le "Girls" doriche hanno provato a rientrare nel match, ma coach Matassini ha prontamente chiesto il time out per chiedere alle ragazze di ritrovare la giusta attenzione agonistica. E loro hanno sfoderato così la miglior prestazione dall’inizio del campionato. Sugli scudi, oltre alla Gramaccioni (migliore realizzatrice della squadra), è finita anche la giocatrice ospite Nardoni che ha realizzato 17 punti e ha dimostrato di avere ottime qualità tecniche e prospettive di crescita.

m. g.