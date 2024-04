Basket femminile A2: "Matelica, test da vincere"

Penultima giornata di regular season in A2 femminile con la Halley Thunder impegnata in trasferta contro la Martina Treviso. La gara si gioca oggi alle 19 al Palas Pascale. Si tratta di una sfida molto interessante nella prospettiva di stabilire la griglia dei playoff per quanto riguarda le posizioni comprese tra la quarta e la sesta, visto che Matelica e Treviso (assieme a Trieste che in questo turno gioca in casa con Abano Terme) si trovano tutte a condividere quota 30 punti in classifica. La Halley Thunder viene da tre vittorie consecutive, ultima delle quali per 72-63 su Vicenza. Le avversarie, invece, hanno perso una rocambolesca partita 60-58 sul parquet del fanalino di coda Abano Terme e, quindi, sono a caccia di un pronto riscatto. "Questa partita rappresenta un po’ una biforcazione – spiega il tecnico Domenico Sorgentone – perché un’eventuale vittoria ci consentirebbe di continuare a lottare per raggiungere il quarto posto: posizione, questa, che garantisce il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff. Si tratta, inoltre, di un test per verificare la tenuta della nostra squadra in vista proprio dei playoff, sia a livello agonistico che tecnico e psicologico, contro un avversario di livello e in un clima da gara importante. Anche per la società, infine, potrà essere l’occasione per verificare la capacità di questo gruppo di calarsi nella mentalità dei playoff". Dunque servirà una Halley Thunder capace di disputare una buona partita per far giocare Treviso al di sotto delle proprie possibilità. Arbitrano l’incontro i triestini Gabriele Occhiuzzi e Marco Schiano Di Zenise. La partita è trasmessa in diretta sul canale youtube StreamingSport.

m. g.