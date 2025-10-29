Basket femminile A2. "Matelica vincente. Prova di squadra contro Rovigo»

Tre vittorie su tre per la Halley Thunder Matelica in avvio di A2 femminile. Il successo sul parquet della Solmec Rovigo è uno di quelli che pesano: primo perché di fronte c’era una squadra di ottimo livello che ha tenuto a lungo in scacco la Thunder, secondo perché anche stavolta Matelica ha dovuto rinunciare a giocatrici importanti come Chiara Bacchini, Ilaria Bonvecchio e Asya Zamparini. Il gruppo però ha fatto quadrato di fronte alle assenze nel reparto "esterne" e le ragazze chiamate in causa hanno fornito un’ottima prova, a conferma di quanto aveva sottolineato coach Alberto Matassini in settimana: "C’è la consapevolezza che, a prescindere da chi vada in campo, la squadra rimane compatta e con una forte identità". Il tecnico, dopo il match, ha dichiarato: "A livello di energia, in avvio Rovigo ci ha surclassato e la differenza a rimbalzi in quella fase è stata evidente. Nel secondo tempo, però, abbiamo alzato il livello di lucidità nelle scelte, e ciò ha fatto la differenza. Sapevamo di avere le rotazioni corte e assenze che potevamo pagare, nonostante questo c’è stato un extra sforzo da parte di tutte". La classifica dopo quattro giornate: Umbertide 8, Matelica e Ragusa 6, Alpo, Bolzano, Rovigo e Ancona 4, Faenza 3, Cagliari e Treviso 2, Alcamo, Vicenza e Trieste 0. Hanno una gara in meno Matelica, Bolzano, Faenza e Alcamo.

m. g.