Basket femminile B. La Bagalier Feba batte Prato e torna alla vittoria

La Bagalier Feba Civitanova batte Prato 67-62 (23-20, 19-13, 11-21, 14-8) e torna al successo nel campionato di serie B di basket femminile. Le biancoblu sono riuscite ad avere la lucidità necessaria nei momenti topici del match per assicurarsi l’intera posta in palio. Una buona prova collettiva in cui svettano le prestazioni di Mandolesi, Ortolani, Iannello e Pelliccetti. Coach Francesco Dragonetto ha dovuto fare a meno di Perini e Severini, oltre alla lungodegente Binci, ma ha recuperato Bocola. "Era una partita - commenta coach Dragonetto - preceduta da una settimana di allenamenti un po’ complicati. Abbiamo perso Perini e abbiamo lavorato con le piccole, che sono state bravissime perché ci hanno permesso di allenarci. Poi giocare con poche rotazioni è dura per riuscire a tenere il ritmo: abbiamo anche provato a tenerlo alto, perché poi alla fine siamo una squadra che se non corre fa un po’ più di fatica ma l’abbiamo portata a casa, perché nel finale siamo andati a fare le scelte giuste". La Bagalier Feba è scesa in campo con Iannello 13, Fiaschetti ne, Gelsomini ne, Romanelli, Binci ne, Valeriani ne, Smajic 8, Bocola, Ortolani 17, Pelliccetti 17, Mandolesi 12, Pepe.