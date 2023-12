BASKET FEMMINILE. Bf Porcari: giovanili. Settimana in chiaroscuro

Quattro vittorie e tre sconfitte il bilancio di una serie di gare disputate negli ultimi giorni dalle squadre giovanili del Basket Femminile Porcari.

Perdono le formazioni Under 19 e Under 17; doppio successo per l’Under 15 in due impegni ravvicinati, facile vittoria dell’Under 14, un successo e una sconfitta per l’Under 13.

Prestazione incolore dell’Under 19 sul parquet di Pontedera. Solo nei primi minuti le gialloblu sembrano in grado di tenere testa alle avversarie, poi al primo strappo delle padrone di casa sono incapaci di reagire. Disco rosso per l’Under 17 al Palatenda di Piombino. Il vantaggio iniziale di 4-0 non ha dato il necessario coraggio e la fiducia alla squadra gialloblu per contrastare le avversarie.

Un punteggio quasi da record, 137-3, quello con cui l’Under 15 gialloblu ha superato Sei Versilia Viareggio. Nettissime anche le vittorie su Pontedera, 96-20 e su Piombino (Under 13) per 127-15. Naturalmente, in questi campionati, spesso ci sono divari netti fra le varie formazioni, data la giovanissima età delle cestiste in erba: ecco spiegati certi punteggi.

Mas. Stef.