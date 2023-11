Basket femminile. Bf Porcari: giovanili. Un sorriso a metà

Un solo canestro realizzato, nessun punto a referto nel terzo periodo. 103 a 4 il finale che dice tutto con cui Bieffe Porcari Under 14 ha superato le pari età del Pf Pisa. Parziali 2-23; 1-22; 0-18; 1-30. Ma, in proposito, Laura Guerrini, presidente della Pallacanestro femminile Pisa, dà una lezione di vita: "Non ho visto personalmente questa partita, ma, in generale, siamo consapevoli di alcuni nostri limiti. Siamo stati fermi con il covid e tante nostre atlete under 14 e 15 hanno iniziato ad allenarsi e il percorso l’anno scorso o quest’anno, ma andiamo avanti credendo in loro. Stanno in palestra e non davanti ai telefonini, è già moltissimo. Lo spirito della nostra società è crescere brave persone. Dico sempre loro: “La società non vi fa pressione. Quello che ci interessa è il comportamento corretto. Certo, dispiace per questo risultato, ma faremo tesoro anche delle sconfitte". Prossimo impegno per le porcaresi domenica 19 novembre, alle 15, contro l’Argentario, al Palasuore.

Sconfitta, invece, l’under 19 a Livorno: 62-45. Il tabellino: Tovani 2, Uberti 8, Bianchi 2, Martinelli, Di Gino Puccetti 2, Melchino 9, Boschi, Tasha 8, Ter Braake 14, Giuntoli. (Coach Fiaschi, assistente Fanucchi). Dopo un primo quarto equilibrato la formazione di casa scava un piccolo vantaggio che poi si allarga. Il prossimo impegno martedì 21 novembre, alle 21, al "Palasuore", contro Pistoia.

M. S.