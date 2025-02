Basket femminile. Coppa, speranza Galli: "Noi squadra da battere»

Dopo una lunga attesa, la Lega Nazionale di Basket A2 Femminile ha reso noto il luogo ed il calendario delle finali di Coppa Italia 2025. Tutte le gare si disputeranno nella ‘città del basket’ per antonomasia, se pur non secolare, a Roseto degli Abruzzi. Le squadre partecipanti sono otto, le prime quattro classificate a fine dei due gironi d’andata dei correnti tornei di A2. La graduatoria generale del lotto delle concorrenti è guidata dalla Polisportiva Galli con 34 punti, Costa Masnaga 32, a quota 30 ci sono 6 squadre, Milano, Empoli, Mantova, Matelica, Udine, e Treviso con 28.

Ecco il calendario. Aprirà la serie della lunga fila delle gare il 7, 8 e 9 marzo, con il sorteggio intercalato, la gara della Polisportiva Galli-Haller Thunder Matelica di coach Domenico Sorgentone (ore18,30 venerdì 7 marzo), poi Mantova-Empoli, Udine -Costa Masnaga, Milano-Roseto; sabato 8 marzo si giocheranno le semifinali e domenica la finalissima per l’assegnazione della Coppa Italia 2025. Combinazione: la Galli incontrò subito il BasketThunder Matelica anche nella passata stagione, e fu subito eliminata. Ma la squadra valdarnese nel 2025 è tutta un’altra cosa, e fa sperare, gioca bene ed è prima dei due gironi. "Ci teniamo alla Coppa, come in ogni altra gara - commenta coach Garcia - La squadra è in buona condizione fisica e mentale, e spero tanto in un buon risultato. Ci puntiamo. Il Matelica è fortissimo. Certo, sabato prossimo abbiamo una gara tosta a Livorno".

Dello stesso avviso anche il patron Salvatore Argirò. Del resto nel programma della stagione corrente, gli obiettivi erano due: la Coppa Italia ed i play-off. E per la squadra la Flavia De Cassan sbotta: "Faremo tutto il possibile per riscattare la sconfitta del 2024. Ci misureremo con le migliori squadra nazionali della categoria. Saranno partite di alto livello, ma possiamo starci anche noi. Per fare bene daremo il tutto per tutto. Dovremo essere determinati e cinice. Siamo pronte".

Giorgio Grassi