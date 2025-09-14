Basket femminile Coppa Toscana. Il Costone Fides affronta Castelfiorentino. Coach Fattorini: "Vediamo i progressi». Al PalaOrlandi la palla a due è alle 18

Primo impegno ufficiale della stagione per l’Oleificio Fiorentini Costone femminile che, alle 18, attende al PalaOrlandi Castelfiorentino per il primo turno di Coppa Toscana. "Proveremo a vedere i progressi fatti con questa nuova squadra che abbiamo costruito con la società". Ha esordito così nella presentazione del match il coach del Costone Fides, David Fattorini (nella foto). "Abbiamo l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno – ha proseguito Fattorini -. Vogliamo avere una mentalità vincente, per cui affronteremo questa partita come se fosse già campionato". Il campionato delle Ladies costoniante, ricordiamo, comincerà il 4 ottobre con la trasferta a Terni. Ma già il match di Coppa ha un significato molto importante, visto che la società ha intenzione di avanzare la candidatura di ospitare al PalaOrlandi le fasi finali del torneo. "Vogliamo creare qualcosa di importante sin da subito – ha detto ancora coach David Fattorini -. La squadra è pronta e preparata. Ovvio, abbiamo cambiato tante giocatrici durante l’estate, anche in alcuni ruoli chiave. Possiamo dire che siamo ancora un cantiere aperto. Però – ha proseguito ancora l’allenatore del Costone Fides -, siamo convinti di avere una grande mentalità. La partita con Castelfiorentino rappresenta a tutti gli effetti un nuovo punto di partenza – ha concluso -. C’è anche grande curiosità per capire quello che potremo fare e dove potremo arrivare in futuro". Si può dire quindi che il Costone si presenta ai nastri di partenza di questa stagione con una discreta ambizione. Gli arrivi delle varie Samokhvalova, Kazantseva e Miccoli rappresentano degli innesti che mirano ad aumentare il potenziale di una squadra che, dopo la bella salvezza della scorsa stagione, vuole alzare l’asticella e continuare a crescere. Dentro e fuori dal campo. AF