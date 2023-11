Basket femminile. Feba, Paoletti a un passo dal Rhodigium

La guardia Anna Paoletti, una delle big della Feba, sta per tornare in A2. Il procuratore le ha fruttato un contatto col Rhodigium, squadra di bassa classifica del girone B a caccia di rinforzi. Le prossime ore dovrebbero essere decisive per il trasferimento nel Veneto. La Paoletti, 22enne di Porto San Giorgio, ha sempre giocato in A2 salvo che nell’attuale stagione. Le sue doti di bomber potrebbero risultare utili per il club rodigino in chiave salvezza. La Feba non ha mai impedito alle sue ragazze di salire di categoria. E si comporterà così anche adesso. La probabile partenza della Paoletti sguarnirà il roster nel ruolo-chiave della guardia tiratrice. Nella regular season, per colmare il vuoto verranno responsabilizzate le altre esterne, ovvero Pelliccetti, Sciarretta, Streni e Lazzarini. E pure Severini e Angeloni, nel caso venisse arretrata la posizione della Panufnik. Ma a gioco lungo, qualora si puntasse a tornare in A2, bisognerà rafforzare una rosa già priva di un vice-play strutturato e con un discreto gruzzolo di punti nelle mani.