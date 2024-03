Basket femminile. Giara under 19, sconfitta indolore. Le ragazze di Bagnoli si qualificano

Dopo aver vinto di 23 lunghezze l’andata contro il Club Basket Frascati, la Giara Vigarano del coach Claudio Bagnoli, priva della lunga Meglioli, è uscita sconfitta per 77-69 nel match di ritorno sul parquet di Monte Porzio Catone. Ko indolore, per capitan Sofia Armillotta e compagne, che si sono qualificate al secondo turno di spareggio contro Campobasso, che ha battuto due volte Ancona. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto 23-17, controllando comunque le sorti della gara in terra romana, durante il secondo quarto le cose si sono complicate un po’: Vigarano realizza solamente 10 punti, contro i 21 di Frascati, che va all’intervallo avanti di 17 lunghezze, sul 44-27. Dopo la pausa lunga le cose cambiano completamente. La Giara ritrova quella fluidità offensiva mancata nel secondo periodo, segnando ben 29 punti nella terza frazione, chiusa sotto di 5 punti: 61-56. L’accesso al secondo turno di spareggio è sempre più vicino e l’ultimo quarto ha visto la Giara controllare il tentativo di allungo delle romane.

Il tabellino: Mattioni ne, Pelacani ne, Conte 2, Tintori 24, Anyia, Feoli 19, Di Mauro, Gonzalez 8, Cavalli 2, Armillotta 14. All. Bagnoli.

MINELLI IN AZZURRO. Bianca Minelli, guardia della Giara Vigarano, è fra le giocatrici a disposizione per il raduno della nazionale Under 20 femminile, che si terrà a Montegrotto Terme dal 18 al 20 marzo prossimi.