Basket femminile. Il Poggibonsi solleva la Coppa Toscana. Le protagoniste della grande impresa ricevute in comune dalla sindaca Cenni

Ricevute in Palazzo comunale a Poggibonsi le ragazze del Poggibonsi Basket (nella foto) che si sono aggiudicate la Coppa Toscana di pallacanestro in ambito femminile. A riceverle la sindaca Susanna Cenni insieme all’assessore Filippo Giomini e all’assessora Elisa Tozzetti. Un orgoglio per tutta la città,come afferma l’amministrazione comunale: "Un onore - ha detto Cenni - ricevere in Comune le campionesse. I nostri complimenti a tutte le ragazze, per la loro serenità, per lo spirito di squadra e la preparazione. Complimenti ai dirigenti, all’allenatore, a tutto lo staff, alla società e alle famiglie. Brave e bravi tutti".

La squadra guidata da coach Giacomo Gandolfi si è imposta nella finale della Coppa Toscana Under 17 contro l’Use Empoli 53-49, nell’incontro disputato al PalaVivaldi. Soddisfazione espressa dal presidente Nicola Pucci: "Merito delle atlete, dello staff e della società che ha sempre creduto in questo progetto".

Ecco le protagoniste della gara decisiva che ha visto il successo del team di Gandolfi nei confronti delle empolesi che partivano secondo i conoscitori della realtà cestistica con i favori del pronostico.

L’andamento della gara, che si è risolta nell’overtime, premiato le atlete del Poggibonsi Basket. Queste le ottime componenti che hanno fornito il loro fondamentale contributo nell’atto decisivo della competizione giovanile Under 17 di carattere regionale: Gandolfi, Braida, Maggiori, Occhini, Montomoli Polo, Giusti, Aminti, Marrocchesi, Pasqualetti Marta, Pasqualetti Maria, Checcacci.