Basket femminile, la Feba chiude l’andata a punteggio pieno

La Feba ha chiuso in bellezza il girone d’andata della regular season vincendo in carrozza a Umbertide contro la squadra cadetta del club umbro. Match senza storia, con i due punti messi in ghiacciaia dalle momò alla fine del 1° quarto (19-28). Le locali hanno provato a restare il più a lungo possibile a portata di vista (34-44 all’intervallo) salvo cedere nella terza frazione, chiusa sul 43-65. Risultato finale: 56-81. Il tabellino civitanovese: Panufnik (foto) 19, Binci 18, Paoletti 16, Jaworska 8, Severini 6, Pelliccetti 5, Sciarretta 5, Angeloni 3, Vigilia 2, Streni, Lazzarini, Contati. In doppia cifra tra le umbre solo la Bartolini (20 punti). Il giro di boa della stagione regolare vede la Feba in vetta con un en-plein di vittorie (5 su 5) davanti al Perugia (-2) e al Terni (-4). Quest’anno la squadra di Donatella Melappioni è a trazione anteriore. Suo il miglior attacco (media di 73,4 punti a partita), di gran lunga davanti alle altre. Dietro si presta un po’ meno attenzione (51,8 punti subiti) visto lo strapotere offensivo. Ora il calendario prevede un turno di sosta. Il girone di ritorno scatterà il 25 a Orvieto.