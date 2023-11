Basket femminile. La Feba si prepara al big match con Perugia

La palestra di Civitanova Alta ospiterà domenica pomeriggio il big-match della B femminile. Feba-Sisas Perugia vale il primato solitario, visto che si affronteranno le due sole squadre imbattute dopo tre giornate. Si alza l’asticella per le momò poiché, pesata sabato scorso la consistenza del Senigallia, l’equipe perugina sembra essere quella più attrezzata tra le sette antagoniste del girone umbro-marchigiano. In estate sono rimaste le più forti del roster 2022-23, già discreto. E sul vecchio troncone che faceva perno sulla solida Olajide, 25enne guardia-ala parmense con sangue nigeriano, sono state innestate la promettentissima Bartholomew, pure nigeriana, e le altre giovani Parolai e Pollini. La teenager africana (19 anni) ha già messo in difficoltà l’anno scorso la Feba quando militava nella Pink Terni. Le altre due ragazze si sono fatte le ossa a San Giovanni Valdarno e a Giussano. Partita che la Feba dovrà prendere con cento pinze, almeno. Anche perché il Perugia ha dichiarato apertamente di voler puntare al balzo in A2. Quanto alla squadra di Donatella Melappioni, non ha incrociato fino al momento avversarie alla sua altezza. L’organico si sta rivelando più che sufficiente per sbaragliare la concorrenza in questa prima fase della stagione. Ma in prospettiva, per sognare il salto in A2, dovranno crescere le seconde linee, che hanno espresso finora un rendimento inferiore alle attese. E potrebbe servire strada facendo un altro play che dia respiro alla Binci. Domenica si comincerà alle 18.

m. p.