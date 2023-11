Basket femminile. La Giara under 19 travolge la Fortitudo La Giara Vigarano Under 19 ha vinto con un netto 109-40 contro la Fortitudo Academy Zecchi. Sette giocatrici in doppia cifra, guidate da Capitan Armillotta con 23 punti, hanno dimostrato di essere imbattibili in campionato. La prima squadra scenderà in campo domani sera ad Abano Terme.