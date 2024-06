Basket femminile: la Vis Rosa under 15 conquista il Trofeo Emilia Romagna battendo Pontevecchio

Eccola qui, la Coppa si voleva e la coppa è arrivata.

Si sa, dalle delusioni arrivano stimoli e obiettivi e così è stato: uscite dalla fase regionale per gli accessi alle finali nazionali solo per gironi non equilibrati, la voglia era subito la conquista del Trofeo Emilia-Romagna di basket femminile. E quale finale migliore per la Vis Rosa under 15 contro la Polisportiva Pontevecchio, al sesto scontro stagionale tra due squadre risultate ad un livello decisamente superiore rispetto a tutte le contendenti alla seconda parte di campionato. Partita in equilibrio per tre quarti, con le felsinee a cercare di contrastare la fisicità delle nostre ragazze e Vis Rosa under 15 di coach Frignani

a cercare di tamponare la rapidità delle ragazze di Pontevecchio. A spaccare la partita l’ultimo quarto: con un parziale di 18-5 per il punto esclamativo di una stagione incredibile, fatta di crescita, di confronto e di entusiasmo fino ad alzare la coppa finale.

Un grande risultato per il progetto iniziato da lontano e culminato con questa vittoria bellissima e che dà valore

e credibilità inestimabile al lavoro di società e staff.