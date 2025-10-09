Basket femminile - L’evento memorial. Grande successo del "Trofeo Margherita"

Ha vinto Roseto, ma il risultato sportivo passa in secondo piano di fronte all’impatto emotivo dell’evento commemorativo organizzato dal Basket Femminile Porcari in ricordo di Margherita Tocchini, giovane atleta scomparsa prematuramente, la cui passione per il basket continua a vivere attraverso questo appuntamento.

Il torneo ha visto la partecipazione di quattro formazioni giovanili di ottimo livello: le padrone di casa del Basket Femminile Porcari, la Pallacanestro Perugia, la Cestistica Savonese e il Panthers Roseto. Due giornate di sport intenso e fair-play che hanno saputo unire l’agonismo alla memoria, trasformando ogni partita in un tributo al sorriso e all’energia di Margherita.

Dal punto di vista sportivo la competizione ha preso il via con le semifinali. Porcari ha superato Perugia con il punteggio di 106-19, mentre Roseto ha avuto la meglio sulla Cestistica Savonese per 99-46. Nella finale per il terzo posto ha prevalso Savona su Perugia (68-32), mentre, nella finalissima, il Panthers Roseto ha conquistato il trofeo superando le gialloblu di casa, guidate da coach Gianluca Riccomini, con il risultato di 51-74.

Momento particolarmente toccante della manifestazione è stata la cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari e della mamma di Margherita Tocchini, che hanno consegnato i riconoscimenti alle atlete e alle squadre partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative che uniscono sport e valori umani.

"Siamo profondamente orgogliosi di aver portato a compimento anche quest’anno il nostro torneo giunto alla sua nona edizione – dichiara Stefano Picchi, presidente del Bieffe Porcari – un appuntamento che, ormai, rappresenta una tradizione consolidata per la nostra società e per l’intera comunità. Questo evento ci ricorda quanto lo sport possa essere un potente strumento di unione, di memoria e di crescita collettiva. Il nostro grazie va a tutte le società partecipanti che, con il giusto spirito sportivo, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e al caloroso pubblico che ha riempito il “Palasuore”, trasformandolo in un luogo di festa, condivisione e passione. Questo evento ci ricorda quanto lo sport possa essere un potente strumento di unione, di memoria e di crescita collettiva".

Il Trofeo Margherita si conferma, così, non solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma, soprattutto, occasione di forte impatto emotivo, capace di tenere vivo il ricordo di Margherita Tocchini attraverso ciò che più amava: il basket.

Massimo Stefanini