Basket femminile. L’Halley Thunder Matelica vince il Memorial Greta Ortenzi

Al palas di San Severino si è svoltp l’11° "Memorial Greta Ortenzi" per ricordare la giocatrice settempedana della Halley Thunder scomparsa nel 2012 all’età di 19 anni. Per l’occasione si sono affrontate Matelica e Umbertide, dando vita a un match vibrante, molto utile nell’ottica di preparare al meglio l’imminente campionato di A2 femminile, al quale prenderanno parte entrambe le squadre. La Halley Thunder Matelica si è aggiudicata il trofeo superando Umbertide 61-51. "È stato un altro test molto utile – ha detto coach Alberto Matassini –, perché abbiamo potuto verificare il lavoro settimanale. Si sono visti ulteriori segnali di crescita sia individuale che di squadra. Chiaramente c’è ancora discontinuità, però su questo ci alleneremo ancora nelle prossime settimane". Domani, intanto, la formazione gioca un’altra amichevole a Faenza (A2). Halley Thunder: Battellini ne, Cabrini ne, Bacchini 16, Chiovato 5, Trzeciak 6, Gramaccioni 4, Zamparini 2, Lo Russo 9, Bonvecchio 9, Lizzi, Offor 1, Pilakouta 9.

m. g.