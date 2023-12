Basket femminile, palla a due domenica alle 18. Feba, si torna a casa: arriva la Pink Terni. All’andata vittoria netta di 21 punti

Feba di nuovo in casa dopo tre settimane lontano dal suo pubblico. L’imbattuta squadra di Donatella Melappioni ospiterà domenica a Civitanova Alta (palla a due alle 18) la Pink Terni, terza forza del campionato e reduce dalla sconfitta casalinga col Perugia che ne ha precisato meglio il ruolo di "damigella" cui sembra destinata anche in questa stagione. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia tra le due contendenti. All’andata, per dire, le umbre vennero sonoramente sconfitte con uno scarto di 21 punti senza mai dare l’impressione di poter salvare le penne. Ogni partita ha le sue dinamiche, certo. Ma vien difficile pensare che, nonostante la "diminutio" conseguente alla partenza della Paoletti che è approdata a Rovigo, la Feba possa venir messa sotto dopodomani. Anche perché resta invariato rispetto alla precedente sfida il ragguardevole dislivello in termini di centimetri, con le polacche Jaworska e Panufnik chiamate nell’occasione a far valere il loro strapotere fisico. E pure le esterne Pelliccetti e Sciarretta dovranno interpretare bene la loro parte, sulla scia di quel che hanno saputo fare sabato scorso a Porano contro l’Orvieto capitalizzando gli spazi spalancati dall’improvvisa defezione della Paoletti. Dopo la Pink, la Feba avrà subito a disposizione un altro turno casalingo contro il ben più attrezzato e accreditato Senigallia. Poi toccherà al big-match col Perugia, in trasferta. Ecco: sarà quella, per la Feba, la cartina di tornasole di questa prima tranche del campionato.

Mario Pacetti