Basket femminile. Perugia, arriva Senigallia. E scatta immediata l’operazione-riscatto

PERUGIA – Operazione riscatto per la Pallacanestro Perugia. A Civitanova, nell’ultimo turno, è arrivata la prima sconfitta per le biancorosse che scivolano al secondo posto del campionato di serie B femminile, a vantaggio proprio delle marchigiane. Domenica, alle 20 al PalaPellini, si torna di nuovo in campo contro un’altra avversaria marchigiana, Senigallia, sconfitta da Terni nell’ultimo turno. "Abbiamo pagato a caro prezzo l’espulsione di Bartholomew – sottolinea coach Bencivenga – e sono errori che non possiamo commettere. Una partita storta può starci, l’importante è archiviarla subito". Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Agnese Soli: "Una gara che ci servirà da lezione. Questo è un gruppo forte e compatto e sono sicuro che sapremo riprendere subito la marcia da domenica. Siamo subito ripartite a lavorare a mille in palestra. Si rema tutte determinate all’inseguimento del nostro sogno".